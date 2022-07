Een negentienjarige scooterrijdster is donderdag overleden na een botsing met een auto op de Thorbeckelaan. De politie meldt dat de vrouw, afkomstig uit Den Haag, in het ziekenhuis is overleden.

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend op de kruising met de Oude Haagweg. De auto kwam vanaf de Volendamlaan en wilde de Oude Haagweg oversteken in de richting van Thorbeckelaan, maar kwam daar in aanraking met de scooter. Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, rukten uit om het slachtoffer bij te staan. Na behandeling op straat is de scooterrijdster met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Onze verkeersongevallenexperts onderzoeken de toedracht van het ongeval", meldt de politie. De kruising werd tijdelijk volledig afgesloten. Het verkeer in de omgeving liep hierdoor vast, ook het tramverkeer in de straat was tijdelijk gestremd.