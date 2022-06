Op de Meppelweg in Den Haag is een scooterrijder woensdag zwaargewond geraakt nadat hij met heel hoge snelheid is aangereden door een personenauto.

Een ambulancebroeder die toevallig net uit zijn werk op de motor onderweg naar huis was, heeft het ongeval zien gebeuren en heeft meteen eerste hulp geboden. Doordat de personenauto zo hard reed, kwam het voertuig pas na 100 meter verder tot stilstand en had ondertussen meerdere geparkeerde auto's geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. forensische opsporing Verkeer doet onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval.