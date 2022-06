Een 26-jarige man is opgepakt na een politieachtervolging waarbij de verdachte met een gestolen auto inreed op politiewagens en daarna op hoge snelheid crashte. Bij de aanhouding hebben agenten het stroomstootwapen ingezet.

De politie kwam de man dinsdagnacht op het spoor na een ANPR-hit voor een gestolen voertuig op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk, waarop de achtervolging werd ingezet. "De verdachte reed met hoge snelheid naar de A16 in de richting van Zwijndrecht waar hij de afrit nam", legt de politie uit.



Agenten hebben meerdere keren geprobeerd om de auto tot stilstand te brengen, maar daar zat de verdachte niet op te wachten. De bestuurder besloot zelfs in te rijden op de politieauto's. "Hij reed vervolgens met hoge snelheid een rotonde op aan de Burgemeester van 't Hoffweg af, waar het voertuig crashte."

Stroomstootwapen

En zelfs na de crash besloot de man zich niet zomaar gewonnen te geven. Hij zette zijn vluchtactie te voet voort. "Agenten riepen dat hij moest stoppen, maar ook daar gaf hij geen gehoor aan en bleef wegrennen. Uiteindelijk is het stroomstootwapen ingezet."

De automobilist is daarna aangehouden en wordt verdacht van diefstal en heling. "Hij is ter plaatse gecontroleerd en behandeld door zorgpersoneel."

