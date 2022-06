Zin om te picknicken met een pilsje, een fles wijn of een jointje? Pas op waar je dat doet: op veel plekken in Den Haag is het verboden om in het openbaar alcohol te drinken. Op een overtreding staat een boete van 95 euro. Kijk hier waar een alcohol- en softdrugsverbod geldt.

Naast een boete lopen overtreders ook risico op een gebiedsverbod. Doen alsof je niet dronk helpt niet: het is immers ook verboden om aangebroken flessen drank bij je te hebben.



Op dit kaartje staan gebieden met een alcoholverbod in rood aangegeven. Gebieden met een alcoholverbod én een softdrugsverbod zijn groen.