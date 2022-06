Tegen de 50-jarige Hagenaar die verdacht wordt van opruiing richting premier Rutte heeft het Openbaar Ministerie woensdag een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, geëist. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

De Hagenaar schreef onder meer in zijn bericht in een Telegram-groep met honderden leden dat de premier hartstikke dood gemaakt moet worden. ‘Het was een glasheldere aansporing om de premier van Nederland te doden’, zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank.

De verdachte bepleitte woensdag in de rechtbank dat hij alleen zijn mening gaf over de doodstraf, dat die ingevoerd zou moeten worden en dan zou moeten worden toegepast op ‘landverraders', zoals - in zijn woorden - de premier.

Het Openbaar Ministerie ziet dat echter anders. Zijn bericht kon voor anderen een aansporing zijn en dus was sprake van opruiing. De Hagenaar schreef: ‘Mark Rutte moet ter dood veroordeeld worden. Je krijgt er toch godverdomme tranen van in je ogen dat dit niet meer kan door die vieze rat. Hij moet hartstikke dood gemaakt worden. Tribunaal voor die landverrader. Ophangen op het Buitenhof.’

De verdachte heeft geen spijt. ,,Het lijkt me goed die traditie in ere te herstellen”, zei hij woensdag nog in de rechtbank. De officier van justitie noemde het zorgelijk dat de verdachte bij zijn standpunten blijft.