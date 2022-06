Op klaarlichte dag is eind mei een woning aan de Kornalijnhorst in Den Haag overvallen. Toen een vijftigjarige vrouw naar beneden liep om de post te halen, stonden er opeens twee mannen in de gang met een mes op haar te wachten. Ze bedreigden haar en vertrokken uiteindelijk met een geldbedrag.

De melding van de overval kwam op vrijdag 27 mei rond 14.30 uur binnen bij de meldkamer van de politie. Het slachtoffer liep even daarvoor naar beneden om bij de brievenbus in het portiek te kijken of er post was. Daar bleken twee mannen te staan die haar plotseling bedreigden met een mes.

Ze werd gedwongen met de mannen mee terug te lopen naar haar woning. Ze vroegen de vrouw om haar laptop, geld en telefoon, maar uiteindelijk vertrokken ze alleen met geld. De vrouw raakte niet gewond, maar is volgens de politie wel 'enorm geschrokken en nog steeds bang'.

De politie is nog altijd op zoek naar de twee mannen die de overval pleegden en doet daarom een oproep in opsporingsprogramma Team West. Mensen die die middag iets opvallends hebben gezien bij de portiekflat wordt gevraagd om contact op te nemen. "Er kunnen twee personen rondgehangen hebben, waarvan er één een rode bodywarmer droeg", zegt de politie. "Alle informatie over de woningoverval is welkom."