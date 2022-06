Een speciaal arrestatieteam van de politie is woensdagochtend vroeg een woonwagenkamp in Den Haag binnengevallen. Rechercheurs doen uitgebreid onderzoek in en rondom de wagens.

Met een paar flinke klappen liet het arrestatieteam uit Rotterdam horen dat ze er was. Het waren de voordeuren van twee woningen op een woonwagenkamp op de grens van Den Haag en Wassenaar die het tijdens de politie-inval begaven. Zonder aanhouding, zo lijkt het op dit moment. "Ik geloof dat ze op vakantie zijn, hoor", zegt een buurvrouw, die in haar badjas op straat staat. Maar dan komt er plots een hondje de woning uitgelopen. "Volgens mij is er één vrouw binnen. Maar zo vaak zijn die mensen niet thuis." Maar waarom de politie juist hier is binnengevallen, herhaalt een andere bewoonster, ook in badjas, de vraag. "Ik sta hier net zo verbaasd als jij. We zijn hier bijna allemaal familie van elkaar. Maar nee, ik ken ze écht niet." Een andere man kent één van de jonge kinderen bij naam, maar wil verder niet veel kwijt over de bewoners van de twee wagens. "Ik ga mijn tanden poetsen", sluit hij af. Politiehonden De wagens zijn door de politie met zwarte hekken afgezet, zodat de zeker veertig rechercheurs ongemoeid onderzoek kunnen doen. Met behulp van een laddertje hebben ze de buitencamera's van de woningen afgeplakt. Dat doen ze valer om de identiteit van rechercheurs verholen te houden. In het huis is af en toe het schijnsel van een zaklamp te zien. Twee politiehonden zoeken naar sporen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een 'instap in verband met een rechercheonderzoek'. "Er is op meerdere plekken binnen deze eenheid (die beslaat de regio Den Haag en Groene Hart, red.) en op andere plekken in Nederland binnengevallen."