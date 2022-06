De politie heeft deze maand maar liefst zeven personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een aantal overvallen op juweliers op de Dierenselaan in Den Haag.

Juweliers aan de straat zijn dit jaar meerdere keren slachtoffer geworden van overvallen. Na onderzoek heeft de politie zeven verdachten aan kunnen houden voor mogelijke betrokkenheid bij overvallen die in de periode van 26 april tot 9 juni zijn gepleegd bij twee juweliers in de straat.

Beide ondernemers worden geregeld geteisterd door gewelddadige overvallen. De eigenaar van juwelier Diva Gold & Diamonds kreeg op 9 juni een vloeistof in zijn gezicht gespoten en werd op zijn hoofd geslagen bij een overval. Ook een klant, een vrouw van 83, werd met vloeistof bespoten. Het was niet de eerste keer dat overvallers zijn zaak binnenkwamen. Op 14 april stormde een jongen de winkel binnen en nam meerdere sieraden mee. Hij probeerde te vluchten maar kon niet veel later worden aangehouden door de politie. Het ging om een jongen van zestien jaar oud.

Ook juwelier Zumrut, zo'n 100 meter verder in de straat, is regelmatig de dupe van overvallen. De onderneming werd op 26 april voor het laatst overvallen.

Beperkingen

Twee van de verdachten, een 21-jarige man en een 23-jarige man, zijn al voorgeleid aan de rechter-commissaris. De andere verdachten zijn gisteren en vandaag aangehouden. De recherche doet verder onderzoek naar hun rol bij de overvallen. "Alle aangehouden verdachten zitten in beperkingen. Dit houdt in dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat."