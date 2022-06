Boeren zijn vandaag naar de Tweede Kamer gekomen om te protesteren. De gemeente Den Haag heeft aangekondigd dat er zal worden opgetreden tegen ‘gevaarlijke situaties’. Volg alles via ons liveblog.

Ongeveer tien tractoren werden door de politie tegengehouden bij de Turfmarkt, vlak bij den Haag Centraal Station. Dat gebeurde door agenten in politiebusjes en agenten te voet. De boeren keerden vervolgens omen vonden vervolgens een route de stad uit.

Een van de aanwezige boeren zei dat de groep onderweg is naar de Ketheltunnel. Ze zouden plannen hebben daar strobalen in de brand te steken, zei hij. Twee van de aanwezige trekkers hebben stro aan boord. Of zij dit werkelijk van plan zijn is niet duidelijk.

In totaal waren er dinsdag zo'n dertig tot veertig tractoren bij de Tweede Kamer, waar Kamerleden stemden over onderwerpen gerelateerd aan het stikstofdebat.