De politie is dringend op zoek naar de 62-jarige Olena Hryhorenko. De vrouw wordt al sinds vorige week woensdag vermist en zou zich vaak over de boulevard van Scheveningen hebben begeven.

In de vroege ochtend van woensdag 22 juni zou Olena nog gezien zijn. Ze droeg vermoedelijk een grijze joggingbroek, een beige vest en roze/paarse sportschoenen van het merk Puma. De politie weet niet waar ze precies voor het laatst is gezien.

,,Het is onbekend waar zij heengegaan zou kunnen zijn”, meldt de politie. De vrouw wandelde regelmatig over de boulevard, de Pier en in de buurt van de Keizerstraat in Scheveningen. Ook nu zou ze te voet zijn.

Wie (mogelijke) informatie heeft over de vermissing van de Oekraïense vrouw wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.