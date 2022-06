,,Uit het niets ontstond er paniek in de tram, een dame sprong heel hoog op en viel op haar gezicht.” Tussen de instappende mensen op halte Heeswijkplein in Den Haag sprong ook een rat aan boord. Gelukkig was Hicham daar om in te grijpen.

Hicham zag hoe de rat van het ene naar het andere einde van de tram rende en overal onrust stookte. Andere passagiers renden door de tram en sprongen op de banken, wat voor valpartijen zorgde. "Hij sprong letterlijk tegen mijn been aan!" vertelt een reizigster. "Ik ben toen gaan schreeuwen en ben weggerend. De rat rende een paar keer heen en weer, toen was er een meneer die hem dood trapte."

Hicham hielp het diertje naar de ratsmodee. "Ik voelde dat ik wat moest doen. Ik voelde dat ik het meisje moest redden." Toen de rat Hicham passeerde gaf hij hem een trap. Die landde op de rat z'n kop, waarschijnlijk was hij op slag dood.

"Ik was bang dat mensen uit paniek iets zouden breken of zich bezeren", aldus Hicham.

Hicham, de held van dit verhaal, kon op dankbaarheid en applaus rekenen van zijn medepassagiers. Zelf is hij minder trots op zijn daad. "Om eerlijk te zijn vind ik het heel erg dat ik de rat dood heb geschopt." In alle tumult leek het gevaarlijk te worden in de tram. "Ik kon niet aanzien hoe de vrouwen in de tram verschrikkelijk bang waren, ik was bang dat mensen uit paniek iets zouden breken of zich bezeren".

Den Haag kampt al langer met een rattenplaag. Wijken als Morgenstond en Moerwijk, waar de rat aan boord sprong, gelden als het broeinest van het probleem. De gemeente probeert de beesten te bestrijden, maar zolang mensen voedsel op straat dumpen zullen ze blijven komen.

"Hoeveel maatregelen de gemeente ook treft, als bewoners en ondernemers voedsel en afval in de buitenruimte blijven achterlaten, dan zal de rattenpopulatie niet afnemen", klaagt wethouder Hilbert Bredemeijer. Dat kan bewoner Aad beamen. "Er zijn buurtbijeenkomsten geweest, iedereen weet ondertussen best wat er gebeurt als je hele avondmaaltijden over het balkon naar buiten dondert. En toch gebeurt het nog altijd."