In Scheveningen hebben afgelopen week dertig strandslapers een boete gekregen. Dat schrijft Heidie Pols, het hoofd van de Haagse handhavingsorganisatie, op social media.

De handhavingsorganisatie hield een jaarlijks feest in Scheveningen. Voor een kater hadden ze echter geen tijd: al om zes uur 's ochtends schreven ze dertig boetes uit. Wildkamperen is bijna overal verboden, dus ook op het strand. Voor kamperen op het strand staat in Den Haag een boete van 140 euro, voor slapen nog eens 60 euro.

Desondanks is het vooral in de zomer populair. Overlast door strandslapers vormt inmiddels een jaarlijks terugkerend probleem.