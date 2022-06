Er is maandagmiddag een verdacht voorwerp gevonden bij de politiepost bij het Russisch consulaat in Den Haag. De straat is daarom enige tijd afgesloten geweest. Na onderzoek bleek het niet te gaan om een gevaarlijk voorwerp, waarna het is meegenomen door de politie.

De vondst werd maandagmiddag omstreeks 13.45 uur gedaan. Het verdachte voorwerp hing aan de deur van de politiepost die is neergezet tegenover het pand van het Russisch consulaat. Direct na de melding zette de politie een groot gedeelte van de straat af met linten. De TEV (Team Explosieve Verkenning) kwam naar de politiepost om het verdachte voorwerp te controleren. Na onderzoek bleek dat het niet ging om een gevaarlijk voorwerp. Het is niet de eerste keer dat er een verdacht voorwerp is achtergelaten in de buurt van het consulaat. Ook op 3 maart van dit jaar was de straat afgezet vanwege een verdachte rugzak. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag