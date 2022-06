Een auto is zondagmiddag over de kop geslagen op de Huis te Landelaan in Rijswijk nadat de bestuurder met zijn voertuig een geparkeerde auto raakte. Het slachtoffer is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De aanrijding gebeurde rond 12.40 uur in Rijswijk. Hoe de auto precies op zijn kop belandde is nog niet bekend. De bestuurder is kort na de botsing door het ambulancepersoneel onderzocht en even later naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de eigenaar van de geparkeerde auto op de hoogte gebracht, waarna deze ook ter plaatse kwam. De Huis te Landelaan is in beide richtingen enige tijd afgesloten voor verkeer. Ook buslijn 22 is hierdoor gestremd.