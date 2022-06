De politie was in de nacht van zaterdag op zondag massaal aanwezig rond een woning aan de Soestdijksekade in Den Haag. Er was sprake van een verdachte situatie en er zijn twee personen enige tijd staande gehouden.

De melding van de verdachte situatie kwam rond 02.15 uur binnen bij de meldkamer van de politie. Het incident vond plaats in een portiek aan de Soestdijksekade. Meerdere eenheden van de politie gingen naar de locatie en agenten droegen 'zware' vesten. Ter plaatse werden de agenten bijgepraat, waarna ze langzaam richting de woning gingen. De meldster van het incident werd door de politie gebeld met de vraag of zij naar buiten wilde komen om de situatie uit te leggen. Precies op het moment dat zij naar buiten ging, kwam er een man uit hetzelfde portiek gelopen. De man is door de politie op de knieën gezet en in de handboeien geslagen. Agenten wilden daarna het huis binnengaan, maar kregen toen van de staande gehouden man te horen dat zijn buurman mogelijk een vuurwapen had. Om die reden werden de agenten teruggeroepen en hielden ze de deur in de gaten met een taser. Onderhandelaar gestuurd Voor de zekerheid stuurde de politie een onderhandelaar naar de plek van het incident. De woning van de mogelijke verdachte werd zowel aan de voor- als achterkant in de gaten gehouden. Op een gegeven moment kwam er een persoon uit de woning, die direct door de politie werd ingerekend. Na onderzoek van de politie bleek dat er uiteindelijk geen sprake was van een strafbaar feit, waarna beide staande gehouden personen zijn vrijgelaten. Het is nog niet bekend wat de exacte melding was die bij de politie is gedaan.