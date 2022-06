Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden na een ongeval op de Koningskade in Den Haag. De man was betrokken bij een aanrijding tussen vier voertuigen en bleek onder invloed te zijn.

De vier auto's knalden rond 1.00 uur tegen elkaar. Hulpdiensten rukten uit om de slachtoffers bij te staan. Een persoon moest in de ambulance worden onderzocht.



Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Wel werd er een man aangehouden. Na een controle bleek hij onder invloed te zijn van alcohol en moest mee naar het politiebureau. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag