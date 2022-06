Een ploertendoder in een auto, prostitutie in een woning, 19.000 euro in een kluisje in de kruipruimte van een horecazaak en zes aanhoudingen. Een grootschalige controle in Den Haag blijkt niet voor niets te zijn geweest.

In de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal werd donderdag een grote handhavingsactie gehouden. Bij de actie werden onder meer woningen gecontroleerd door de Haagse Pandbrigade. De huur van negen woningen bleek veel te hoog. "Verder werd twaalf keer illegale kamerverhuur aangetroffen", legt de gemeente uit. "De eigenaren van deze panden worden aangeschreven."



Netbeheerder Stedin trof tijdens de actie 3 meters aan waar fraude mee gepleegd wordt. "Er zijn 2 meters afgesloten en één meter is vervangen omdat deze teruggedraaid was."

En dat was nog niet alles. In een woning bleek sprake te zijn van prostitutie. "Hier is een melding van gemaakt en deze is doorgestuurd naar het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). Hierin werken verschillende organisaties samen om ondermijnende en criminele bedrijven en misstanden in de prostitutie aan te pakken."

Niet alleen woningen werden gecontroleerd. Ook de horeca moest de deuren openen voor inspecteurs. "Tijdens de controle is er in een pand 19.000 euro in beslag genomen. Het geld lag in een kluis in de kruipruimte. Dat bedrag bleek niet overeen te komen met de inkomsten van het bedrijf en daarom is er direct een witwasonderzoek in gang gezet. "Ook lagen er sieraden in de kluis."

In andere horecagelegenheden werden verder 40 viagrapillen, drie keer 15 liter lachgas en 31 flessen sterke drank met Poolse etiketten gevonden. "Deze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek."

De uitstallingen van winkels op de Hoefkade moesten ook aan een controle van het handhavingsteam geloven. Van de zeventien uitstallingen bleek er niet één op orde. Verder zijn er zes slijterijen gecontroleerd, waarvan de helft niet in orde was. "Deze drie zaken krijgen een boeterapport."



Het team controleerde verder nog op fout parkeren (43 boetes), betaald parkeren (137 boetes) en op alcoholgebruik in de openbare ruimte (7 boetes).

Weggebruikers werden op de Groenteweg gecontroleerd. In totaal zijn daarbij 39 boetes uitgedeeld, waarvan voornamelijk het niet kunnen laten zien van een identiteitsbewijs, geen rijbewijs op zak, te hard rijden en rijden onder invloed. "Twee keer is er een handelshoeveelheid softdrugs in beslag genomen. Ook is er een mes en een ploertendoder gevonden."

Vervoerder HTM deed ook mee aan de grote actie. 76 reizigers op de lijnen 6, 11, 12, 9, 2 en 4 reden zwart en kregen een boete van 55 euro.



"Verder was ook de gemeentelijke Belastingdienst aanwezig. Zij hebben voor 15.060 euro beslag gelegd op voertuigen vanwege niet betaalde belastingen." Zes auto's staan nog met een wielklem in de wijk. "Twee mensen hebben de openstaande bedragen direct betaald."

In totaal zijn er bij de actie zes aanhoudingen verricht. Zo bleek een persoon nog drie dagen gevangenisstraf te moeten uitzitten en een ander werd opgepakt omdat hij illegaal in Nederland verblijft. "Daarnaast werd er bij de HTM-controle een persoon aangehouden die nog DNA moest afstaan."