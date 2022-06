De politie heeft zich ontfermd over een hond die donderdag is mishandeld in Den Haag. Dat gebeurde ter hoogte van de Albert Heijn aan de Theresiastraat. De politie is op zoek naar getuigen.

Omdat het donderdag een warme dag was en er veel mensen rondliepen op de Theresiastraat, hoopt de politie dat iemand meer weet van de mishandeling of van eventuele eerdere mishandelingen. Dat laat ze weten op sociale media. Onder het bericht van de politie worden boze reacties geplaatst. Mensen begrijpen niet waarom iemand het dier heeft aangevallen. Het is niet bekend hoe het momenteel met de hond gaat.