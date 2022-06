Boeren die uit protest naar Den Haag zijn gekomen om een deel van het stikstofdebat bij te wonen, zijn ook in gesprek gegaan met een aantal Kamerleden. Onder anderen CDA'er Derk Boswijk, BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren en Kamerlid Wybren van Haga spraken met de boeren.

De emoties liepen hoog op tijdens een gesprek tussen Boswijk en boer Koos. "Laat ons niet barsten", vroeg laatstgenoemde met tranen in zijn ogen aan de CDA'er. Koos toog samen met tientallen andere boeren naar het Tweede Kamergebouw. Tijdens het debat zaten ze op de publieke tribune. Buiten staan enkele trekkers, en is politie op de been. Het stikstofdebat volgde op een massaal protest in Stroe tegen de plannen van het kabinet.

Volgens melkveehouder Jaap uit Maasland zijn veel van de boeren na het werk naar de Kamer gekomen toen het debat nog gaande was. Ze hadden gehoopt dat het beleid zou worden veranderd, maar "er gebeurt niets". Andere aanwezige boeren zeggen dat de boerenacties "nog wel heftiger" worden. "Gisteren in Stroe was het nog gezellig", zegt een actievoerder. "Maar als we alleen gezelligheid zouden willen, gingen we wel naar een schuurfeest."

De agrariërs gaven aan wanhopig te zijn. Sommigen overwegen te emigreren. Onderling bespreken ze in welke kleur van de stikstofkaart hun boerderij is gevestigd. In sommige gebieden moet de stikstofuitstoot meer dan gehalveerd worden, of zelfs met 95 procent verminderd. De provincies mogen dit wel nog invullen.

Agractie-voorzitter Bart Kemp laat weten dat het niet gaat om een gecoördineerde actie, maar dat het een spontane reactie is van boeren uit het westen van Nederland "op de volhardendheid van de politiek in de stikstofplannen". Kemp verwacht dat er donderdagavond "vast nog wat meer boeren zullen aansluiten".

Volgens de politie was het donderdagavond rustig bij het Kamergebouw. De boeren verzamelden zich rond 22.45 uur voor het gebouw van de tijdelijke Tweede Kamer. De politie heeft een deel van de Bezuidenhoutseweg in Den Haag afgesloten. De Prins Clauslaan is ook volledig afgesloten. Een woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen geeft aan dat het nu niet om een demonstratie gaat, omdat de boeren in de Tweede Kamer het debat volgen. Trekkers blokkeren geen doorgaande wegen, dus er is geen reden om nu op te treden, aldus de zegsvrouw.

De Tweede Kamer debatteert al sinds donderdagochtend 10.00 uur over het voorgestelde beleid.