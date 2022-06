Den Haag heeft nog ruimte voor meer fastfoodrestaurants. Het aantal vestigingen van ketens zoals McDonald's, KFC en Burgerking is relatief laag ten opzichte van het inwonersaantal.

Dat komt naar voren in een onderzoek van RetailSonar. Den Haag telt momenteel 56 fastfoodrestaurants. Dat is aanzienlijk minder dan Amsterdam (167) en Rotterdam (98), maar ook Utrecht (50), gezien het kleinere inwonersaantal.

Volgens RetailSonar zijn Den Haag, Ede, Deventer, Haarlem, Leeuwarden en Enschede de Nederlandse steden die momenteel het aantrekkelijkst zijn voor fastfoodketens. Het grootste aantal fastfoodrestaurants per 10.000 inwoners vind je in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Zo heeft Alkmaar 1,92 fastfoodlocaties per 10.000 inwoners, Amsterdam (1.92), Zwolle (1.86) en Eindhoven (1,84). Hier is amper nog ruimte voor nieuwe fastfoodrestaurants.

De grootste ketens in Nederland zijn McDonald's en Subway. De Amerikaanse hamburgertent heeft maar liefst negen vestigingen in Den Haag. In Rotterdam zijn dat er echter nog meer, namelijk zestien. Den Haag telt verder negen filialen van sandwichrestaurant Subway. Verder zijn de pizza's van New York Pizza (vijf vestigingen) en Domino's (vier vestigingen) populair in Den Haag.

In buurt van scholen

Volgens het onderzoek zijn vooral gemeenten met een grote aanwezigheid van scholieren, studenten en huishoudens met lagere inkomens bieden nog potentieel. Gemiddeld zijn er 4 scholen te vinden binnen 1 kilometer van elke fastfoodlocatie. Has Döner, Starbucks en BurgerMe bevinden zich gemiddeld het dichtst bij de schoolpoort. Has Döner (gemiddeld 9 basis- en 5 middelbare scholen) Papa John's Pizza (7 basis- en 3 middelbare scholen) en Smullers (5 basis- en 3 middelbare scholen) spannen de kroon.