Van de rechthebbenden op de energietoeslag in Den Haag heeft 85 procent de toeslag van 900 euro per huishouden ontvangen of aangevraagd. Daar blijft het niet bij, want er komen dagelijks nog zo'n tweehonderd aanvragen bij.

In heel het land kampen mensen met energiearmoede door de sterke stijging van de energiekosten. In Den Haag komen mensen met een inkomensgrens tot 130 procent van het sociaal minimum daarom in aanmerking voor de eenmalige toeslag van 900 euro per huishouden. De gemeente heeft de uitbetaling van de energietoeslag over drie groepen verdeeld. De eerste groep bestaat uit 20.223 huishoudens en 2670 zogenoemde AIO-gerechtigden (AOW met aanvullende bijstand). Deze personen hebben het bedrag inmiddels op hun rekening staan. Groep twee - zo'n 26.000 huishoudens - is als minima bekend bij de gemeente, maar dat geldt niet voor al hun gegevens. Zij kunnen sinds mei een vereenvoudigde digitale aanvraag indienen. De teller staat nu op 10.066. De derde groep - ongeveer 10.000 huishoudens - heeft nog niet eerder een minimavoorziening aangevraagd, maar komt mogelijk wel in aanmerking voor compensatie. 4731 huishoudens hebben nu een aanvraag gedaan. Ook zelfstandige ondernemers die tijdens de coronacrisis de Tozo-uitkering ontvingen hebben een brief ontvangen. Hulp Mensen die hulp nodig hebben bij het indienen van een aanvraag, bijvoorbeeld omdat zij de taal niet machtig zijn, kunnen terecht bij de Helpdesk Geldzaken, de ServicepuntenXL en de advies en informatiebalie van SZW. Overigens is de groep studenten, die in Den Haag uit 15.000 jongeren bestaat, bewust buiten beschouwing gelaten. Het stadsbestuur is van mening dat de financiële ondersteuning van studenten landelijk geregeld dient te worden. Een oplossing om studenten te compenseren is landelijk eenvoudiger te regelen dan op lokaal niveau.