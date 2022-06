Tot nu toe hebben drie vrouwen aangifte gedaan tegen de 31-jarige man die afgelopen zaterdag meerdere mensen met een naald heeft geprikt tijdens festival Den Haag Outdoor. De verdachte blijft de komende twee weken in voorarrest, besloot de rechter-commissaris op woensdag.

De 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zou tijdens het dancefeest in het Zuiderpark meerdere vrouwen hebben geprikt met een injectienaald. Eén van de bezoekers zag hoe de man toesloeg en niet veel later konden bewakers op het festival de man opsporen en in de kraag vatten. "Iedereen wees dezelfde persoon aan. We startten een klopjacht, binnen no-time hadden we hem", zei de eigenaar van Special Security Group (SSG) uit Dieren een dag na het festival.

Wat er in de naald van de man zat is nog niet bekend. De inhoud van de spuit wordt momenteel onderzocht door het NFI. Volgens het Openbaar Ministerie is geen van de vrouwen buiten bewustzijn geraakt. Het OM is van plan om de verdachte binnenkort voor de snelrechter te brengen.

Toen de verdachte man werd gepakt door de festivalbewaking, had hij een lege injectienaald op zak. Dat zegt Rendel van den Heuvel van Special Security Group. "De man vertelde dat hij suikerziekte had en de naald daarvoor nodig had. Het onderzoekt loopt natuurlijk nog, maar dit leek me een heel zwak verweer."

Als hoofd van een beveiligingsbedrijf was Van den Heuvel op voorhand al alert op het fenomeen 'needle spiking'. "Op een strandfestival in Hoek van Holland hebben we in mei ook al een melding gehad van iemand die mogelijk geprikt zou zijn. De persoon was onwel geworden en had iets gevoeld, maar geen verdachte gezien. Het maakt het dan heel moeilijk verhaal."

Toen Van den Heuvel afgelopen zaterdag opnieuw een soortgelijke melding kreeg, heeft hij alle teams de festivaltent ingestuurd. "Ik wilde zoveel mogelijk bewijs vinden tegen deze man. Binnen no-time hadden we meerdere getuigen gevonden en één slachtoffer."

Politie gaat incidenten beter registreren

Justitieminister Dilan Yesilgöz wil meer zicht krijgen op 'needle spiking'. Daarbij zouden mensen tijdens het uitgaan via een injectie worden gedrogeerd. Vanaf nu wordt zorgverleners geadviseerd bij elke melding te testen op de aanwezigheid van drugs. De politie gaat incidenten beter registreren.

Dat schrijft Yesilgöz aan de Tweede Kamer. Tot nu toe zijn er 45 meldingen van 'needle spiking' bij de politie binnengekomen. "Bij het merendeel van de geregistreerde incidenten is iemand onwel geworden in bijvoorbeeld een café of discotheek. Soms heeft de persoon ook een verdachte plek gevonden op het lichaam", schrijft de minister. Tot nu toe zijn er geen bewezen incidenten.

Dat komt mede omdat vaak geen bloed- of urineonderzoek wordt gedaan waarmee kan worden achterhaald of er drugs in het lichaam zitten, stelt Yesilgöz. Vanaf nu worden zorgverleners geadviseerd om patiënten die mogelijk het slachtoffer zijn van 'needle spiking' wel te testen op de aanwezigheid van drugs in het lichaam. Maar 'medische hulp heeft altijd voorrang', benadrukt de minister.

De uitslagen moeten worden gemeld bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, zodat meer informatie over het fenomeen kan worden verzameld. De politie gaat voortaan alle gevallen van 'needle spiking' registreren.

'Needle spiking' is 'een lastig te duiden fenomeen is, zowel qua omvang als qua ernst', schrijft de bewindsvrouw. Wel is duidelijk dat het een manier van drogeren is. "Het drogeren van anderen is mishandeling en daarmee onacceptabel en altijd strafbaar. Dat geldt ook al voor het steken van een naald in een ander als die persoon daar niet om gevraagd heeft."