Glastuinbouwbedrijf OptiFlor aan de Oorberlaan in Monster ving vandaag bot bij de Raad van State met zijn verzet tegen een reeks nieuwbouwwoningen in Vroondaal, net over de gemeentegrens in Den Haag.

Die komen volgens het bedrijf veel te dicht bij zijn kassen te staan en moeten op minimaal 65 meter afstand komen. De hoogste bestuursrechter ziet evenwel niets in de bezwaren van OptiFlor en wijst die om technisch-juridische redenen van de hand. OptiFlor was vergeten in beroep te gaan tegen een eerdere wijziging van woningbouwplan 'Madestein Vroondaal,' in 2020 waardoor dat plan inclusief de situering van de woningen op zo'n 20 a 30 meter van de kassen van OptiFlor al onherroepelijk is. De dichtstbijzijnde woningen komen nu rond de 20 a 30 meter van het glastuinbouwbedrijf. Volgens de gemeente Den Haag is die afstand voldoende groot om te voorkomen dat de nieuwe bewoners te veel overlast van OptFlor hebben. Verder wordt het kassenbedrijf volgens de Hofstad niet onevenredig beperkt door de komst van de woningen. En daar kan het bedrijf het mee doen.