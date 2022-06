Tientallen mensen hebben zich woensdagochtend aangesloten bij het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag. Ze verzamelen zich aan het begin van de landelijke protestdag tegen de stikstofmaatregelen hier voor ze naar de demonstratie in het Gelderse Stroe gaan.

Al vroeg stonden de eerste demonstranten op het Malieveld. "De agrarische sector wordt van de kaart geveegd", zo zegt boer Jaap Zegwaard uit Maasland. Zegwaard staat er uit solidariteit naar zijn collega's uit andere plekken in Nederland, die volgens hem harder getroffen worden door de maatregelen dan hij. Even na 7.00 uur overhandigde Zegwaard als onderdeel van de protestactie een ontbijt aan politicus Wybren van Haga (Groep van Haga). Deze zei alles te gaan doen 'om te voorkomen dat het land van de boeren wordt afgepakt'.

Ook waren er veel politieagenten bij aanwezig en stonden er legertrucks met containers geparkeerd. Rond de stad staan politiebusjes opgesteld, vooral boven de Utrechtsebaan. "We zijn voorbereid op acties vandaag in Den Haag", aldus een politiewoordvoerder.

Om voor een veilig doorstroming te zorgen, had Rijkswaterstaat de A12 bij knooppunt Prins Clausplein richting Den Haag afgesloten. Dat werd op last van de burgemeester gedaan. Weggebruikers werden aangeraden om een andere route te nemen, via de A4.