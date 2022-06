Museum Beeld en Geluid in Den Haag opent een nieuwe expositie over de oorlog in Oekraïne. Vanaf 14 juli toont Framing the War hoe kunstenaars en media de eerste honderd dagen van de oorlog in beeld brachten.

De collectie foto's en tekeningen laat zien hoe onafhankelijke journalisten omgaan met de onduidelijkheid van oorlogen. In de chaos is het vaak lastig te achterhalen wie wat waar doet. Daarnaast proberen de Russische en Oekraïense overheden te beïnvloeden wat naar buiten komt. Dat maakt het voor buitenstaanders lastig te volgen wat er precies gebeurt. Veiling voor Oekraïne Bij de opening wordt ook een veiling gehouden van dertien Oekraïense kunstwerken over de oorlog. De opbrengst gaat naar Oekraïne. Afgelopen mei was in het museum ook al een expositie over de oorlog te zien. Die tentoonstelling werd nog bezocht door de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba.