De achttiende editie van Veteranendag vindt op zaterdag 25 juni plaats. Het grootse evenement in de Haagse binnenstad belooft duizenden bezoekers te trekken. Tijdens een defilé, dat koning Willem-Alexander afneemt, zal een groot deel van het centrum afgesloten zijn.

De wegen waarover het defilé voorbij trekt en een ruim gebied hieromheen zijn tussen 09.00 en uiterlijk 16.00 uur 's middags afgesloten voor het verkeer. De route van het defilé loopt vanaf het Malieveld over de Koningskade, via het Korte en Lange Voorhout naar de Kneuterdijk. Vervolgens gaat de stoet via het Buitenhof, Spui, Kalvermarkt, Fluwelen Burgwal, Herengracht, Prinsessegracht en Bosbrug weer terug richting Malieveld.

Hindernissen

In de vroege ochtend van 25 juni worden er door de politie rond de hele route van het defilé vaste en mobiele hindernissen geplaatst. De locaties zijn: Korte en Lange Vijverberg, Lange/Korte Voorhout, Fluwelen Burgwal/Korte Koedief, Kalvermarkt/Korte Houtstraat, Achterom/Hofweg, Smitsplein/Korte Voorhout en het fietspad Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Parkeergarages

De parkeergarages Malieveld, Muzenplein, Grote Markt, Bagijnstraat, Plein en Museumkwartier en garage Min Fin zijn niet bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. De garage onder de Grote Marktstraat en Kalvermarkt is alleen via de Grote Markt bereikbaar. De overige garages rondom de binnenstad zijn wel de hele dag open.

Tijdelijk parkeerverbod

Ook is het noodzakelijk om enkele straten autoluw te maken. Daarom wordt op 25 juni tussen 06.00 en 16.00 uur een parkeerverbod ingesteld op het hele Lange Voorhout, Prinsessegracht, Kneuterdijk, Schouwburgstraat, Hofweg, Spui, Kalvermarkt, Bagijnestraat en de Fluwelen Burgwal. Het verbod geldt ook voor de parking van Hotel des Indes. Het parkeren van deelscooters langs de route wordt eveneens afgeraden.

Openbaar vervoer

Op 25 juni rijdt er tot 18.00 uur geen openbaar vervoer in het centrum van Den Haag. Door de verschillende afsluitingen worden ook trams 1, 9, 15, 16, 17 en bussen 20, 22, 24 en 28 omgeleid. Tussen 09.50 en 15.10 uur rijdt tram 9 niet over de Bosbrug. Meer informatie hierover is te vinden op HTM.nl