Koning Willem-Alexander krijgt toch zonnepanelen op zijn werkpaleis. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft na onderzoek besloten om 191 zonnepanelen te installeren op Paleis Noordeinde in Den Haag. "Zo is het werkpaleis een van de eerste rijksmonumenten dat bijdraagt aan het Klimaatakkoord."

Eerder zou volgens de dienst nog gedacht worden dat zonnepanelen op het Haagse paleis niet rendabel waren. De terugverdientijd van het plaatsen van zonnepanelen op Paleis Noordeinde zou meer dan vijftig jaar zijn. De investeringskosten zouden ook niet ook niet opwegen tegen de opbrengsten van de verduurzaming, meldde premier Rutte in oktober 2020 aan de Tweede Kamer.

Direct na dat nieuws kwam Berend Potjer, gedeputeerde van Zuid-Holland, met een reactie. "Het zou zonde zijn als deze kans en dit dak onbenut blijft. Graag nodig ik het Koninklijk Huis uit voor een gesprek over wat er mogelijk is." Of het tot een gesprek is gekomen, is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat het werkpaleis nu toch de zonnepanelen krijgt.

Duurzaamheid staat 'hoog op de agenda' van het Rijksvastgoedbedrijf. "Daarom is na onderzoek door het rvb besloten om 191 zonnepanelen aan te leggen op Paleis Noordeinde in Den Haag." Het werkpaleis wordt een van de eerste rijksmonumenten dat door het opwekken van energie voor eigen gebruik positief bijdraagt aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de Rijksoverheid.

Paleis Huis ten Bosch

Vorige maand werd nog bekend dat er definitief geen zonnepanelen komen op Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van koning Willem-Alexander. De panelen zouden niet passen bij het monumentale karakter van het gebouw, bleek uit een toelichting van minister Hugo de Jonge.

De discussie over zonnepanelen op het woonpaleis speelt al sinds 2018. Koning Willem-Alexander wilde graag panelen op zijn dak, maar liep in dat jaar tegen een afwijzing aan, vanwege de monumentenstatus van het paleis. In 2019 zag premier Mark Rutte toch nog mogelijkheden, waarna de rvb onderzoek deed.

Naast het plaatsen van zonnepanelen op Paleis Noordeinde wordt nu ook op andere manieren gewerkt aan verduurzaming van de overige twee paleizen die aan de Koning ter beschikking zijn gesteld, Paleis Huis ten Bosch en Koninklijk Paleis Amsterdam.