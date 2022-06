Op één van de flats bij station Moerwijk is binnenkort een nieuw megakunstwerk te bewonderen. Het Mauritshuis laat de zijkant van één van de gebouwen beschilderen met een muurtekening van liefst 50 meter hoog.

Wie de trein naar Den Haag vanuit Rotterdam pakt kan vanaf dit najaar twee gigantische schilderijen bewonderen. Vorig jaar verrees er een kunstwerk van Studio Giftig. De oranje muurtekening was geïnspireerd op een nummer van de Haagse rockband DI-RECT.

Op de naastgelegen flat wordt binnenkort geschilderd door de Colombiaanse kunstenares Gleo, op dit moment één van de beroemdste 'muralists' van Zuid-Amerika. Het kunstwerk is onderdeel van het project Mauritshuis Muâhtjes. Omdat museum Mauritshuis dit jaar zijn tweehonderdjarige bestaan viert, worden er vijf grote muurschilderingen in de stad gemaakt.

Om de laatste van de vijf te financieren, is een crowdfundactie opgezet. De muurschildering op de flat aan het Willem Dreespark is geïnspireerd op een schilderij van Ambrosius Bosschaert de Oude, Vaas met bloemen in een venster uit 1618. De flatmural zal niet een letterlijke weergave van het schilderij zijn, maar een eigen, unieke, interpretatie.