De politie heeft zondagavond een trein op station Den Haag Centraal doorzocht na een melding van een vuurwapen. Twee jongens werden daarbij aangehouden.

Agenten in zware steek- en kogelwerende vesten hebben de trein onderzocht. Alle passagiers moesten met hun handen omhoog in de trein wachten. Niemand raakte gewond. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.

Het station werd gedeeltelijk afgesloten met politielinten. Veel treinen waren vertraagd of geannuleerd en veel reizigers waren daardoor gestrand. Het is niet bekend of de politie daadwerkelijk een vuurwapen heeft gevonden.