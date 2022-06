Een vrouw zou zaterdag tijdens festival Den Haag Outdoor met een naald in haar been zijn geprikt, mogelijk om haar te drogeren. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook zou er een naald zijn gevonden. "Verschrikkelijk dat zoiets is gebeurd", zegt de festival-organisator.

Volgens festivalorganisator Timo Bosman zagen zijn beveiligers hoe de man een naald in het lichaam van de vrouw stak. Zij vatten de verdachte direct in de kraag. De 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd daarna gearresteerd door de politie. Zijn rol bij het incident wordt onderzocht.

De festival-organisator hoorde dat er bij de man een naald is gevonden, maar de politie kan dat vooralsnog niet bevestigen. 'De politie onderzoekt dan ook of er daadwerkelijk sprake is geweest van een mogelijk prikincident.' Ook is het onbekend welke stof er in de naald zou zitten. 'Omwille van het onderzoek is het op dit moment nog niet mogelijk om meer informatie te delen over het onderzoek.' Het korps is op zoek naar getuigen en mogelijk andere slachtoffers.

Verdovende stof

De laatste maanden gaan er verhalen rond over het zogenaamde 'needle spiking', bijvoorbeeld tijdens festivals en het uitgaan. Daarbij worden slachtoffers heimelijk geprikt met een injectienaald met een verdovende stof erin, waarna ze onwel worden. Dat zou al gebeurd zijn in Kaatsheuvel, Amsterdam. Alkmaar, Doetinchem en in het Drentse Borger. Steeds vaker wordt ervoor gewaarschuwd, in Groningen werd zelfs een meldpunt ingesteld.

Of dat 'prikken' daadwerkelijk gebeurt is lastig aan te tonen, omdat het (bijna) altijd ontbreekt aan bewijs. De verdovende effecten van drank kunnen lijken op die van drugs, zei woordvoerder Koen Koopman van het Trimbos-Insituut eerder tegen deze site. "Als iemand een slechte week heeft gehad, vermoeid is of slecht heeft gegeten, dan kan alcohol heel verkeerd vallen", weet hij. "De andere kant van het verhaal is dat sommige drugs binnen een paar uur niet meer in het bloed of de urine zijn terug te vinden. Dat maakt het zo lastig te onderzoeken."

Peter Burger, universitair docent en gespecialiseerd in broodje-aapverhalen, zei in een eerder interview met het AD dat het goed mogelijk is dat mensen met een onverklaarbare, nare ervaring tijdens het stappen, dat later invullen met het naaldenverhaal. "Het ironische is dat dit misschien allemaal gebeurt met de beste bedoelingen. Mensen willen elkaar waarschuwen voor de gevaren van het stappen. En er is niets mis mee om alert te zijn op je vriendinnen. Met de sociale media van deze tijd verspreiden dit soort verhalen zich dan razendsnel."

"Ik wil deze verhalen niet afdoen als broodje aap", zei hij na eerdere incidenten. "Er zou best iemand daadwerkelijk slachtoffer kunnen zijn, maar de geschiedenis leert wel dat het werkelijke aantal misdrijven fors minder is dan de verhalen die erover worden verteld."

'Heel fijn dat de beveiliging er zo goed bovenop zat'

Festivalorganisator Timo Bosman neemt de melding wel degelijk heel serieus. "Verschrikkelijk dat zoiets is gebeurd", reageert de organisator van Den Haag Outdoor, die op de hoogte werd gebracht door zijn beveiligers. "Je hoort dit soort verhalen overal in Europa steeds vaker. Heel fijn dat de beveiliging er zo goed bovenop zat." Met 10.000 bezoekers was het festival in het Haagse Zuiderpark compleet uitverkocht.

De politie en het Trimbos-instituut adviseren medische hulp in te schakelen of naar de EHBO te gaan als je vermoedt dat je bent geprikt. 'Een arts kan dan, als daar aanleiding toe is, onderzoek doen naar bijvoorbeeld je urine.'

'Omdat drugs snel uit je lichaam verdwijnen, geeft het Trimbos-instituut ook nog de tip om zo snel mogelijk je eigen urine op te vangen. Zo is de kans groter dat een arts of de politie kan onderzoeken of je gedrogeerd bent. Luister naar je lichaam, neem je eigen gevoelens serieus en doe aangifte bij de politie, als jij denkt dat je mogelijk gedrogeerd bent.'