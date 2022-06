Wie met het openbaar vervoer in Den Haag reist, moet vanaf maandag goed opletten. Vanwege werkzaamheden aan sporen en halten wijzigt het HTM dan de routes van verschillende trams.

De werkzaamheden worden verricht rondom het Kunstmuseum en in de wijken Zeeheldenkwartier en Statenkwartier. Dat heeft gevolgen voor de trams 11, 16 en 17 en de buslijnen 21 en 28. Zowel tram 16 als 17, die allebei gaan rijden met R-Net trams, rijden voortaan tussen Wateringen en Den Haag Centraal. Tram 16 rijdt vanaf Centraal verder als tram 15 richting Nootdorp.

Tram 11 rijdt vanwege de werkzaamheden bij het Kunstmuseum vanaf Den Haag Holland Spoor een omleidingsroute naar het eindpunt bij het museum. Deze wijziging duurt tot en met vrijdag 8 juli. Reizigers kunnen tussen het Kunstmuseum en Scheveningen haven gebruikmaken van bus 61.

Tramlijn 17 gaat door de uitgelopen spoorwerkzaamheden aan de Gravenstraat niet verder dan Den Haag Centraal. Mensen die door willen reizen naar het Zeehelden- of Statenkwartier kunnen bij station Holland Spoor overstappen op tram 11, of bij Den Haag Centraal op bus 24 of 28. Het is nog niet duidelijk wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond en tram 17 weer de oorspronkelijke route naar het eindpunt bij Kunstmuseum rijdt.