Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij in de Regentesselaan in Den Haag.

Het slachtoffer is door hulpdiensten op straat aangetroffen. De politie zette daarom een groot deel van de straat af om onderzoek te kunnen doen en en zou vervolgens het mes waarmee is gestoken hebben gevonden.

De steekpartij vond plaats op de kruising met de Kepplerstraat. Op die kruising is een horecagelegenheid gevestigd. De politie heeft alle bezoekers gevraagd een verklaring af te leggen.

Het slachtoffer is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. Het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn. De oorzaak van de steekpartij is evenmin onduidelijk.

In de zoektocht naar de dader deed de hondenbrigade van de politie later in de nacht een instap in een woning aan de Kepplerstraat in Den Haag waar op dat moment meerdere mensen aanwezig waren. Nadat de identiteit van alle personen was vastgesteld bleek de vermoedelijke verdachte niet aanwezig te zijn. Hierop is de politie weer vertrokken.