Het stadion van ADO Den Haag krijgt een nieuwe naam. Bingoal, een online casino uit België, is de opvolger van Cars Jeans als naamgever.

Bingoal is met ingang van het nieuwe seizoen de nieuwe naamgever van de thuisbasis van ADO Den Haag. Joeri Impens (directeur Bingoal) en Edwin Reijntjes (CEO ADO Den Haag) hebben deze week de handtekeningen gezet onder een driejarige verbintenis.

Nadat ADO Den Haag eerder deze week bekendmaakte in Hommerson zijn nieuwe hoofdsponsor gevonden te hebben, is vandaag ook de stadionpartner bekendgemaakt. Het feit dat ADO Den Haag beide partners deze week presenteert is niet geheel toevallig. Beide partijen zijn namelijk aan elkaar gelieerd, waarbij Hommerson een substantieel belang heeft in Bingoal.

Bingoal is een online casino waarbij het vooral draait om sportweddenschappen en casinospellen. Daarnaast is het bedrijf in België bekend van sport sponsorships, bijvoorbeeld als hoofsponsor van Eerste Divisie voetbalclub SK Lommel. "Wij zijn zeer content met deze deal", zegt Impens. "Gezien de ligging van het stadion en het groeipotentieel van de club zijn wij ervan overtuigd dat wij met ADO Den Haag de komende jaren de gezamenlijke doelstellingen en ambities kunnen realiseren."

Jesper van den Bosch, commercieel manager van ADO Den Haag is ook blij met de nieuwe naamgever. "Commercieel blijven we stappen maken waarbij we met deze deal wederom een enorme bijdrage leveren aan het realiseren van een financieel gezonde en tegelijkertijd ambitieuze club."

Wielrennen

Niet alleen in de voetbalwereld is Bingoal een grote naam. Ze zijn ook actief in het wielrennen. Ze hebben een wielerteam, waar vlogger Bas Tietema onlangs nog een profcontract tekende, en zijn naamgever van diverse wielerkoersen op de weg en op het veld.

'Bingoal Stadion' zal vanaf augustus op het Haagse stadion staan.