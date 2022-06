Een 'welbekende drillrapper' is vandaag aangehouden in de KFC in het centrum van Den Haag met een flink mes. Op sociale media deelt de politie beelden van het mes wat bij een controle van de drillrapper werd gevonden.

Vorige week onderschepte de Haagse politie in het centrum ook al een man met een vergelijkbaar mes. Vandaag controleerden politievrijwilligers een andere man die zich 'verdacht ophield' in de KFC. "De collega's herkenden de man als een van de welbekende drillrappers", meldt de politie Den Haag. De drillrapper werd gecontroleerd en agenten vonden een flink mes bij de man. De politie heeft de drillrapper direct aangehouden. "Het is heftig om te zien waar de jeugd tegenwoordig mee rondloopt", klinkt het bij de politie. "Levensgevaarlijk!" Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag