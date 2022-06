Zijn er bewust documenten achtergehouden over de uit de hand gelopen vreugdevuren drie jaar geleden? Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag wil daarover een spoeddebat.

In een interview met NRC zegt Ben van Hoek dat er in elk geval gesuggereerd werd om stukken achter te houden. Van Hoek was destijds Wob-coördinator bij de politie. Volgens hem suggereerde een ambtenaar van de gemeente Den Haag om voor burgemeester Krikke belastende documenten niet vrij te geven, toen daar door RTL Nieuws om gevraagd werd. Ook zouden WhatsApp-berichten van de politiechef zijn verwijderd.

Ralf Sluijs, raadslid namens Hart voor Den Haag, noemt het 'onacceptabel' als ambtenaren stukken willen achterhouden, terwijl daar met een beroep op de Wob om gevraagd wordt. "Een absolute doodzonde en de zoveelste deuk in het broze vertrouwen van de burgerij in de politiek."

De laan uit

Sluijs wil van burgemeester Jan van Zanen weten welke hoge ambtenaren er bij de afhandeling van het informatieverzoek betrokken waren. "Die gaan wat mij betreft linea recta de laan uit als blijkt dat er daadwerkelijk belangrijke documenten achtergehouden zijn." Hij hoopt dat het spoeddebat tijdens een commissievergadering volgende week woensdag kan worden behandeld.