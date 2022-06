Er heeft donderdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden bij station Den Haag Centraal. De politie is met veel agenten ter plaatse. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

De melding van de steekpartij kwam vlak na 17.00 uur binnen bij de politie. Tot zover bekend zouden er drie personen zijn aangehouden. Een woordvoerder van de politie kon dat nog niet bevestigen. Op en rond het station is de politie met veel agenten ter plaatse. Ook zijn er hondengeleiders ingezet. Vooral in de buurt van perron 1 zijn veel agenten aanwezig. De steekpartij vond vermoedelijk plaats op het busplatform van het station. Op beelden is te zien hoe een verdachte op de Schedeldoekshaven, vlak bij het station, wordt aangehouden.