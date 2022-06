In een eengezinswoning in de Bachmanstraat in Den Haag is woensdagnacht brand uitgebroken.

Bij de hulpdiensten kwam rond 2.30 uur een melding binnen van een woningbrand. Bij aankomst van de brandweer bleek de brand te zijn ontstaan in het trapgat. "Doordat de trap behoorlijk was beschadigd, konden we daar geen gebruikmaken en moesten we de woning via het raam op de eerste etage betreden", legt een woordvoerder van de brandweer uit.



Uit voorzorg werd de naastgelegen woning tijdelijk ontruimd. De vlammen waren snel geblust en niemand is gewond geraakt. "Er was niemand in de woning aanwezig, wel liep de woning flinke schade op."



Hoe de brand precies is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.