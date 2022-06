Den Haag bungelt op de ranglijst van meest mkb-vriendelijke gemeenten helemaal onderaan, terwijl buurgemeente Zoetermeer is uitgeroepen tot de beste stad voor mkb'ers. De grootste partij van Den Haag, Hart voor Den Haag, wil daarom de Haagse economiewethouder Saskia Bruines en haar ambtenaren op bijles sturen bij de buren.

Haagse ondernemers zijn zeer ontevreden over de dienstverlening van de gemeente, bleek al eerder dit jaar. De stad is een van de slechtst beoordeelde gemeenten van Nederland (plek 316 van 351). Hart voor Den Haag vindt dat een ernstige zaak. "Dat van die bijles zeg ik met een kleine knipoog natuurlijk, maar de feiten zijn wel heel serieus. De derde stad van Nederland laat 315 gemeenten voor zich. Daar moeten we ons diep voor schamen", zegt raadslid Ralf Sluijs.

Snelheid

De cijfers liegen er niet om. Voor snelheid krijgt Den Haag een 5,5; voor begrip voor ondernemers een 5,5; voor klantgerichtheid een 5,4; voor vergunningverlening een 5,3; voor het nemen van initiatieven een 5,1 en voor afstemming en overleg een 4,9.

Sluijs vreest dat het in de toekomst alleen maar erger wordt. "De miljoenenbezuinigingen op economie gaan er vanaf dit jaar keihard inhakken. Dat maakt de kans groot dat de dienstverlening nog verder achteruitgaat en de laatste plek in zicht komt."