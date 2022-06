De Zr.Ms. Zeeleeuw is op bezoek in Scheveningen. Tot en met 18 juni is de onderzeeboot van de Walrus-klasse te bewonderen in de Scheveningse haven.

De onderzeeboten nemen wereldwijd deel aan operaties om terrorisme te bestrijden. In vredestijd worden zij vooral ingezet om verkenningen uit te voeren. Bij oefeningen treedt de onderzeeboot op als 'doelboot' (oefenobject) voor fregatten en helikopters. De Koninklijke Marine geeft meestal geen informatie vrij over de bijdrage van onderzeeboten. Maar ze worden regelmatig ingezet, onder meer om inlichtingen te verzamelen over terrorisme en in verband met drugsbestrijdingsoperaties. Zr.Ms. Zeeleeuw De Zeeleeuw is genoemd naar het zeedier: de grote, zeer beweeglijke soort van de oorrob, waarvan het mannetje korte manen heeft. Deze diersoort leeft aan de kusten van de Grote Oceaan. Kiel gelegd: 24 september 1981.

Te water gelaten: 20 juni 1987.

Te water gelaten: 20 juni 1987.

In dienst gesteld: 25 april 1990.