Den Haag gaat extra asielzoekers opvangen. In het Teleport Hotel in de Binckhorst worden vanaf eind juni 75 vluchtelingen opgevangen. Leidschendam-Voorburg biedt onderdak aan een even grote groep.

Den Haag maakte twee weken geleden al bekend dat er 400 asielzoekers in de Binckhorst worden ondergebracht. Een leegstaand kantoorgebouw wordt daarvoor aangepast. Nu doet Den Haag daar nog een schepje bovenop. In het Teleport Hotel worden nog eens 75 asielzoekers opgevangen. Ook Leidschendam-Voorburg vangt er 75 op. Dat gebeurt nadat het kabinet eerder een dringende oproep deed aan de veiligheidsregio's om meer te doen. Dat de opvang in Nederland moeizaam verloopt, blijkt uit wel uit de berichten die naar buiten komen vanuit Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers staat. Al meerdere malen waren alle beschikbare bedden bezet en moesten vluchtelingen de nacht op stoelen doorbrengen. Acuut onderdak Het Teleport Hotel is tot het einde van dit jaar helemaal afgehuurd, aanvankelijk om vluchtelingen uit Oekraïne snel onderdak te kunnen bieden. Inmiddels stroomt een deel daarvan door naar langdurige opvangplekken, zoals die in het voormalig conservatoriumgebouw zijn gecreëerd. Daardoor kan het hotel nu gebruikt worden voor de opvang van asielzoekers die via het COA ondergebracht moeten worden. Na half juli is er dan weer ruimte voor Oekraïners die op de vlucht voor de oorlog in hun land acuut onderdak nodig hebben. Leidschendam-Voorburg stelt een sporthal aan de Kastelenring ter beschikking voor de opvang. Door medewerking van voetbalverenigingen RKAVV en SEV kon hier snel ruimte gemaakt worden, zo beschrijft de gemeente. Burgemeester Bijl benadrukt dat de opvang goed gemonitord wordt. Eind mei vroeg staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de veiligheidsregio's om noodopvang te regelen. Per toerbeurt zouden ze allemaal 150 asielzoekers voor een aantal weken moeten opvangen. Den Haag en Leidschendam nemen hiermee het deel van de Haagse veiligheidsregio voor hun rekening. Het COA zorgt onder meer voor medische zorg en tolken. De kosten voor de opvang zijn voor rekening van het COA. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag