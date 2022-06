Een 75-jarige fietsster is dinsdagavond overleden bij een aanrijding op de Ockenburghstraat in Den Haag. De vrouw werd tijdens het oversteken aangereden door een voertuig van het orgaantransplantatieteam.

"Een 24-jarige bestuurder reed om 22.50 uur over de de Ockenburghstraat in de richting van de Laan van Meerdervoort", legt de politie uit. "Ter hoogte van de begraafplaats stak de van links komende fietsster over, waarna een aanrijding ontstond."

Omstanders zagen het gebeuren en schoten direct te hulp. Meerdere ambulances, het Mobiel Medisch Team en de politie werden ingeschakeld en snelden naar de straat om het slachtoffer bij te staan, maar hulp mocht niet meer baten. "De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen."

De weg werd enige uren in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. "De bestuurder is verhoord, maar niet aangehouden." Zowel de fiets van het slachtoffer en de auto zijn na het ongeval meegenomen.

Ook vandaag doet de politie nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Of er ten tijde van het ongeval organen werden vervoerd, is niet duidelijk.