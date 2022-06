Niemand minder dan de Britse muzikante, zangeres en schrijfster PJ Harvey opent het dertigste Haagse muziek- en literatuurfestival Crossing Border.

De meermaals voor een Grammy genomineerde artieste, ooit door het magazine Rolling Stone uitgeroepen tot Artist of the Year, speelt ook in films en doet aan beeldhouwen.

Ze laat zich op 2 november in Den Haag van haar literaire kant zien en draagt er eigen poëzie voorCrossing Border brengt hedendaagse, alternatieve en vernieuwende schrijvers en muzikanten samen en bestaat zoveel mogelijk uit bijdragen van gevestigde en aankomende kunstenaars. Uit eigen land is deze keer onder anderen auteur en entertainer Kees van Kooten te verwachten.