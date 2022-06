In een grasveld landen met een helikopter is een koud kunstje voor piloten van het Mobiel Medisch Team, maar op de binnenplaats van het werkpaleis van de koning, dat zie je niet vaak.

Vaak worden de traumahelikopters op open terreinen neergezet zodat de arts die aan boord zit zo snel mogelijk naar een slachtoffer kan. Alleen is er niet altijd ruimte om een helikopter veilig te landen, zeker niet in de binnenstad. Een piloot koos daarom gistermiddag wel een heel bijzondere plek om te landen, namelijk de binnenplaats van Paleis Noordeinde.

De helikopter was opgeroepen om te helpen bij een medische noodsituatie in een woning aan de Toussaintkade. De straat ligt vlak achter het werkpaleis van de koning, waar ook de Koninklijke Stallen zitten. Om zo snel mogelijk bij het slachtoffer te komen werd de helikopter op de binnenplaats gezet. Vanaf daar is de arts naar het huis gegaan.