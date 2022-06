Iets meer dan een op de tien Nederlanders gaf vorig jaar aan (meer) te willen werken. In Den Haag geldt dit voor 12,5 procent van de mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, de beroepsbevolking. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Onder de noemer 'onbenut arbeidspersoneel' vallen werklozen die op zoek zijn naar een baan of bijvoorbeeld flexwerkers die meer willen werken. Het CBS telt die groepen bij elkaar op en deelt ze vervolgens door het aantal inwoners van 15 tot 75 jaar, ofwel de beroepsbevolking. Hoe groot de groep mensen binnen die categorie is loopt sterk uiteen per regio.

Volgens het CBS lag het zogenoemde 'onbenut arbeidspotentieel' vooral in Groningen en Noord-Holland hoog. De provincie Zuid-Holland staat op plek 3. Op gemeenteniveau tellen met name studentensteden een hoog percentage aan inwoners die (meer) zouden willen werken. In Groningen (14 procent) ligt dat percentage het hoogst, daarna volgen Delft (13,9 procent), Wageningen (13,7 procent) en Amsterdam (13,5 procent).

De Brabantse gemeenten Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Oirschot en Heeze-Leende hebben het laagste percentage onbenut arbeidspotentieel van heel Nederland.

In de regio Den Haag is Delft koploper als het gaat om het aantal mensen in de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar die meer zouden willen werken: 13,9 procent. Den Haag volgt op plek 2 met een percentage van 12,5 procent en Wassenaar completeert de top 3. In het 'villadorp' wil 11,3 procent extra aan de slag. In Westland en Midden-Delfland daarentegen is de bereidheid om meer te doen dan nu een stuk minder, slechts 8,4 procent geeft aan hier voor open te staan.