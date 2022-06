Ze gaan geraffineerd te werk en komen binnen met het excuus dat zij een controle uitvoeren op rookmelders. Maar dat is dus niet het geval, zo waarschuwt de politie. Deze zogenaamde controleurs zijn gewoon criminelen die uit zijn op het stelen van geld en waardevolle spullen.

Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht om op elke verdieping van een woning een rookmelder te hebben hangen. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar in de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere etage een rookmelder moet hangen. Criminelen gebruiken deze gelegenheid om bij mensen binnen te komen, zo ziet de politie op steeds meer plekken in de regio Den Haag.

De dieven gebruiken een zelfgemaakte identiteitskaart en doen zich voor als controleur. Maar tijdens de controle van de woning worden geld en diverse waardevolle spullen meegenomen. Een gemeente maar ook de politie of brandweer komen niet controleren of iemand in het bezit is van rookmelders. Laat dus niet zomaar iemand binnen.

Woningcorporatie

Wel zijn er woningcorporaties die rookmelders installeren of hierop controleren. 'Maar dit zal altijd vroegtijdig en officieel door de woningcorporatie zelf worden gecommuniceerd', aldus de politie. Mocht er toch een verdacht persoon voor de deur staan, bel dan 112.