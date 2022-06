Een overvaller heeft maandagochtend een medewerkster van kledingwinkel Zeeman aan de Gouverneurlaan in Den Haag bedreigd met een steekwapen.

De man kwam gisterochtend rond 10.45 uur de winkel binnen. "Hij bedreigde de aanwezige medewerkster met een steekwapen en eiste geld uit de kassa", laat de politie vandaag weten. "Vervolgens vluchtte hij met het geld de winkel uit."

De man is daarna mogelijk via de Van Zeggelaan richting de Laakkade gevlucht. De politie heeft nog in de omgeving gezocht, maar de verdachte niet meer gevonden.

Mondkapje

Het gaat om een man van tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.80 meter lang. "Hij droeg een zwarte jas en pet en een adidas-broek met groene en gele strepen. Ook droeg hij een capuchon en wit mondkapje."