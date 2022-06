Bij de hulpdiensten kwam maandagmiddag rond 14.00 uur een melding binnen over een voertuigbrand op de Zandvoortselaan in Kuikduin. Bij aankomst van de brandweer bleek er in de brandende auto een overleden persoon te liggen.

De vlammen waren snel onder controle. De politie heeft vervolgens de omgeving rondom de auto afgezet en het voertuig afgeschermd met een tent. De rest van de middag en avond is er onderzoek verricht. Hoe de persoon is overleden en of het om een misdrijf gaat is volgens de woordvoerder van de politie nog onduidelijk. "We zijn nog druk bezig met het onderzoek."



Verder kan de politie nog niets over de zaak vertellen. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag