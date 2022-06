BAM Infra Nederland gaat het spooremplacement van Den Haag Centraal de komende twee jaar ombouwen. Door het spoor en de omgeving anders in te richten kunnen er straks meer treinen rijden tussen Leiden, Den Haag en Rotterdam én het reiscomfort van passagiers neemt toe.

Omdat het aantal reizigers en goederen per spoor de komende jaren snel stijgt en het dus noodzakelijk is dat er meer treinverkeer mogelijk wordt gemaakt, moeten het spoor en de directe omgeving beter worden benut. Vanaf 2023 krijgen onder meer de sporen tussen station Den Haag Centraal en het Schenkviaduct een nieuwe inrichting over een lengte van 900 meter. Een groot aantal wissels wordt weggehaald, de sporen 11 en 12 weer in dienst genomen.

Voor reizigers betekent dit dat je straks nog makkelijker de trein kunt pakken en comfortabeler kunt reizen. Door het aantal perrons en perronsporen komt de vloer van (nieuwe) treinen op gelijke hoogte met het perron. Dat maakt instappen makkelijker en zelfstandig reizen voor iedereen mogelijk, benadrukt BAM Infra Nederland.

Het station blijft tijdens de bouw gewoon open, om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch zullen reizigers het nodige merken van de werkzaamheden. Zo zullen de sporen zeker twee keer buitendienst worden gesteld en vinden er werkzaamheden plaats op en voor de perrons. Bovendien moeten de bouwmaterialen dwars door de stad maar ook via het spoor worden aangeleverd.