Minister Schreinemachter en Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, geven zaterdag 18 juni om middernacht het startschot voor de Nacht van de Vluchteling. Dat gebeurt in de Grote Kerk. De lopers finishen dan rond het ochtendgloren weer op de Grote Markt.

Zo'n vijfhonderd mensen nemen deel aan de dertiende Nacht van de Vluchteling in Den Haag. De route gaat dwars door de regio. Nu al staat een bedrag van 900.083 euro op de teller voor de Nacht van de Vluchteling, die in zes steden plaatsvindt.

Ook Bilal Sahin loopt mee. Ruim dertig jaar geleden verhuisde Bilal vanuit Turkije naar de hofstad voor de liefde. Hij kent de uitdagingen om ergens opnieuw te moeten beginnen, ver weg van familie en vrienden en zonder de Nederlandse taal machtig te zijn. Samen met medewerkers van het Vadercentrum in Laak - hij is een van de oprichters - zet hij zich al jarenlang vol overgave in als vrijwilliger. Bilal is door Stichting Vluchteling gevraagd Nachtambassadeur te zijn.

De nachtwandelaars halen geld op voor acute noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. Dit jaar wordt er gelopen voor noodhulp aan vluchtelingen in Syrië, Afghanistan, Mali, Bosnië en Herzegovina en Herzegovina, Polen en Somalië. Hierdoor kunnen mensen op de vlucht voorzien worden voor Medische Zorg, sanitaire voorzieningen, drinkwater en voedsel.