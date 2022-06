Het enige rondreizend theaterfestival ter wereld - De Parade - strijkt vanaf vrijdag 17 juni eindelijk in vol ornaat neer in Eindhoven. Een greep uit tien dagen programma.

Engel & Paul zijn om 19.15u vrijdag 17 juni een van de openers van het Parade-programma in Eindhoven. Paul de Munnik maakte naam met nederpopduo Acda & De Munnik, rapper Steven Engel maakt Nederlandstalige hiphop. Begin juni leverden de twee hun debuutalbum 'Ooit' af. In de Parade-voorstelling doet ook de Eindhovense DJ Native mee.

Oud-Veldhovenaar Jasper Stokman is een van de spelers van Idiotorisch Gestoord, dat 'totalitair theater' maakt. In de voorstelling VIVA Catastrofia!spreekt een fictieve dictator zijn volk toe.

Het Wim Sonneveld-Complex is een nieuwe muzikale voorstelling van Tarik Moree en Tim Olivier Somer (alias T&T and The Sunfields) over het leven en de werken van Wim Sonneveld.

De Navertellers is een 'opbeurend' muziekprogramma van zes acteurs en muzikanten - waaronder Eddie B. Wahr en Toon Agterberg - en tevens ervaringsdeskundigen op het gebied van bijna-doodservaringen. Alle zes zijn ze Magere Hein al eens tegengekomen, maar kunnen hun ervaring op sappige wijze na-vertellen.

Na Eins, zwei, Schweinerei (vorig jaar op een afgeslankte Parade) telt Club Gewalt en Zuidelijk Toneel door naar Drei, vier, flirt mit mir. Wederom een doldwaze Oostenrijkse mini-operette van Johann Nestroy, ooit beroemd in Wenen, maar hier nauwelijks opgevoerd.

Burlesque feministisch horrortheater noemt schrijfster/performer Elfie Tromphaar Parade-voorstelling waarin ze zelf de duistere gastvrouw is. Een show om bij te huiveren, lachen en te krijsen, zo belooft ze.

De Spaans/Nederlandse RUBÉN S.Á.N.C.H.E.Z. (1993), is een musicalartiest, singer-songwriter en componist uit Amsterdam. Hij creëerde zijn eigen, magische, en soms wat gestoorde wonderwereld, zoals ook te beleven op zijn debuutalbum Kaninchen. Live multidimensionaal met ook dans, video en theater.

De Parade in Eindhoven, vrijdag 17 juni tot en met zondag 26 juni. Locatie: naast het Parktheater in Eindhoven. Informatie: deparade.nl